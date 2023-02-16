Упрощенный порядок производства автомобилей в РФ хотят продлить до 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России планируется продлить упрощенный порядок производства автомобилей на 2024 год. Об этом сообщает "Газета.ру".

Поправки готовят в технический регламент "О безопасности колесных транспортных средств". Согласно документу, до февраля 2024 года можно будет производить автомобили низкого экологического класса и без современных систем безопасности.

Изначально постановление правительства от 12 мая 2022 года разрешало производить в России автомобили без АБС, подушек безопасности и с двигателями всех экологических классов. В нынешней редакции данный регламент действует до июня 2023 года.

В декабре 2022 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что в срок до 2025 года в России планируют втрое увеличить производство автокомпонентов. Долю отечественных автомобилей на российском рынке рассчитывают нарастить до уровня 80% к 2030 году.

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