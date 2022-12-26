Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, что производство автокомпонентов в России планируют увеличить в три раза до 2025 года. По его словам, долю отечественных автомобилей на российском рынке хотят повысить с 40 до 80% к 2030 году.

Он рассказал об этом на совещании с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным 26 декабря.

"За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году", – передает ТАСС его слова.

Мантуров объяснил, что к этому можно прийти, если государство предоставит со своей стороны дополнительную поддержку, будет утроено производство автокомпонентов на территории России до 2025 года, а также выпуск всех машин увеличится в два раза.

Ранее Сергей Собянин открыл новый завод по производству кузовных деталей для автомобилей в районе Бирюлево Западное.

По его словам, на заводе может производиться до 12 миллионов автокомпонентов в год для более 250 тысяч комплектов легковых автомобилей. В основном это штамповочное производство, необходимое для комплектации, сборки автомобилей не только в Москве, но и практически на всех заводах страны.

Отмечалось, что в результате строительства нового предприятия создали свыше 200 рабочих мест.

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