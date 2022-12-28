В РФ могут разрешить использовать для ремонта по ОСАГО б/у запчасти

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В первом квартале 2023 года в некоторых регионах России могут запустить пилотный проект по легализации использования бывших в употреблении запчастей для ремонта автомобилей по ОСАГО, заявил президент Всероссийского союза страховщиков Евгений Уфимцев. Об этом сообщает газета "Известия".

По его словам, в настоящее время в России наблюдается дефицит отдельных категорий запчастей для новых автомобилей, в связи с чем б/у комплектующие стали активно использоваться в ремонте. Уфимцев отметил, что страховщики хотят легализовать эту практику для конкретных ситуаций.

"Например, для машин с правым рулем, которые традиционно ремонтировали б/у запчастями. Еще мы предлагаем использовать бывшие в употреблении детали, которые не влияют на безопасность, то есть не двигатель или коробку передач, а, например, бампер, крыло. Мы надеемся, в следующем году эта практика будет реализована", – сказал он.

По словам Уфимцева, на подготовку нормативных актов, необходимых для реализации инициативы, потребуется не менее 3–6 месяцев. Он пояснил, что в ближайшее время ВСС обратится к властям Приморья, где б/у детали используются наиболее активно, и других российских регионов, чтобы запустить проект в виде эксперимента.

"Этот проект может стартовать уже в I квартале 2023 года. Что касается увеличения сроков, повсеместного разрешения использовать б/у детали и других послаблений – мы проведем совещание с Банком России в январе и обсудим меры на 2023 год", – уточнил Уфимцев.

Ранее сообщалось, что стоимость полиса ОСАГО для тех, кто имеет высокие аварийные риски, в РФ стала дороже с 13 сентября. Решение было принято на фоне роста цен на запчасти.

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