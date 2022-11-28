В РФ предложили легализовать производство "незамерзайки" на основе метанола

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Президент Национального автомобильного союза Антон Шарапин предложил легализовать производство незамерзающей жидкости на основе метанола. Об этом сообщает газета "Известия".

Шарапин считает, что снятие запрета поможет отечественным производителям метанола и повысит доходы бюджета из-за вывода этого сегмента из тени. Он пояснил, что в связи с ограниченностью мощностей по перевалке каналы сбыта российского метанола фактически заблокированы. Чтобы не допустить остановки производства, производители продают метанол в Азию по минимальным ценам.

Эксперт напомнил, что запрет был введен из-за того, что такие "омывайки" употребляли некоторые граждане, однако в настоящее время это ограничение регулярно нарушается. Шарапин же предложил ввести системы маркировки для установления жесткого контроля за продукцией. Он пояснил, что метанол не опасен, если использовать жидкость по прямому назначению и заливать ее в бачок омывателя.

"Другое дело, если кому-то придет в голову выпить незамерзайку. Но у адекватного и здравомыслящего человека такого желания даже не возникнет", – сказал он.

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