Водители в РФ скоро смогут покупать полис ОСАГО с расширением на Белоруссию

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

Полис ОСАГО для российских водителей может заработать на территории Белоруссии с января, сообщил новый глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

По его словам, сейчас ведется активная работа над его запуском, в частности согласование условий и подходов. Базовые пункты уже согласованы. Как подчеркнул Уфимцев, это будет автоматическое расширение.

"Включение зеленой карты на Белоруссию на человека будет востребовано, особенно в тех регионах, которые близко находятся от республики, – цитирует главу ВСС РИА Новости.

Он рассказал, что это совместный проект с Белоруссией, поэтому соревнования по цене между страховщиками двух стран не будет. Полис приобретает житель соответствующей страны: россияне берут его с расширением на Белоруссию, а белорусы – с расширением на Россию. Тарифы еще не названы.

Уфимцев также объяснил, почему полис с расширением на Белоруссию появится раньше, чем на другие страны ЕАЭС. Все дело в том, что есть унифицированная зеленая карта – это готовый продукт, который уже можно запускать. При этом стоят такие же задачи по Казахстану, Армении и другим странам, входящим в ЕАЭС.

Ранее эксперт рассказал, как обманывают автовладельцев при покупке полиса ОСАГО. По словам заместителя исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергея Ефремова, к подобному часто приводит желание автомобилистов приобрести полис по сниженной стоимости в Сети.

К примеру, гражданин при покупке полиса в интернете может попасть на фишинговый сайт, где теряет деньги. Либо при попытке сэкономить автовладелец покупает полис "дешево" у посредника, который на самом деле вносит в базу РСА информацию о другом водителе с маленьким КБМ.



В России и Белоруссии появится единый полис ОСАГО

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