В России выросла стоимость ОСАГО для части водителей

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Стоимость полиса ОСАГО для водителей, имеющих высокие аварийные риски, в России подорожает с 13 сентября на фоне роста цен на запчасти, сообщает РИА Новости.

В ЦБ подчеркнули, что коридор базового тарифа для большинства категорий автовладельцев расширяется на 26% в обе стороны, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей.

Базовую ставку тарифа по ОСАГО для легковушек страховщики будут устанавливать для каждого водителя в диапазоне 1 646–7 535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширится на 17,8% вверх и вниз.

В то же время благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. В Центробанке отметили, что рост цен на запчасти в основном отразится на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками.

Ожидается, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, поскольку возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся.

Ранее доцент кафедры наземных транспортных средств Московского Политеха Сергей Зубриський рассказал, что с 1 сентября вступили в силу некоторые изменения правил проведения техосмотра, которые коснулись легковых автомобилей индивидуальных владельцев. Эксперт пояснил, что теперь при техосмотре не будет проверяться наличие в автомобиле аптечки, огнетушителя и дорожного знака аварийной остановки. Кроме того, не берется под контроль падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта.

