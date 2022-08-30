Эксперт сообщил о схеме обмана покупателей машин с фиктивной арендой

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Схема обмана покупателей подержанных машин, при которой арендатор незаконно продает автомобиль, а первоначальный собственник требует через суд ее возврата у конечного покупателя, все активнее распространяется в России, заявил руководитель экспертного центра "Автокриминалист" Максим Шелков.

"Чаще всего в виде таких арендаторов используются люди, находящиеся в состоянии банкротства и имеющие большие долги, так что с них ничего получить нельзя. Таким образом выстраивается схема, когда машина незаконно продается. А суды в большинстве случаев расторгают фиктивные договоры купли-продажи с конечным покупателем и машину изымают", – сообщил он в беседе с "Газетой.ру".

Специалист добавил, что в большинстве случаев первоначальный собственник транспортного средства требует изъять машину из незаконного владения конечного покупателя. При этом претензии к арендатору отсутствуют.

Эксперт назвал главным признаком подобного мошенничества продажу машины практически сразу после якобы ее приобретения. Также покупателя автомобиля часто просят указать в договоре купли-продажи заниженную сумму в размере не более 200 тысяч рублей для "ухода от уплаты налогов".

По словам Шелкова, не следует соглашаться на подобные условия, а также рекомендуется проверить продавца по базам Федеральной службы судебных приставов и судов на наличие у него долгов и судебных разбирательств.

Ранее автомобильный эксперт Егор Васильев сообщил, что в силу того, что большинство автомобилей оснащены видеорегистраторами, факт злонамеренного торможения становится легко доказуемым, поэтому автоподставщики изобрели новый способ мошенничества с использованием стояночного тормоза.

По его словам, во время такого торможения у автомобиля злоумышленника не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание потенциальной жертвы. Эксперт отметил, что использование стояночного тормоза не так эффективно, как использование штатных тормозов, однако на невысокой скорости оно может оказаться достаточным для создания аварийной ситуации.