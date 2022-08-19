Россиян предупредили о новой схеме автоподставы

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В силу того, что большинство автомобилей оснащены видеорегистраторами, факт злонамеренного торможения становится легко доказуемым, поэтому автоподставщики изобрели новый способ мошенничества с использованием стояночного тормоза, рассказал автомобильный эксперт Егор Васильев.

По его словам, во время такого торможения у автомобиля злоумышленника не загораются стоп-сигналы, что притупляет внимание потенциальной жертвы. Эксперт отметил, что использование стояночного тормоза не так эффективно, как использование штатных тормозов, однако на невысокой скорости оно может оказаться достаточным для создания аварийной ситуации.

"Стоит обращать внимание на тех, кто двигается перед вами. Если этот автомобиль внезапно перестроился перед вами, имеет на кузове признаки мелких аварий, затонирован, и его водитель двигается рывками, то ускоряясь, то замедляясь, причем, часто в противофазе с логикой движения, то это повод обратить на него повышенное внимание", – приводит слова Васильева агентство "Прайм".

Он добавил, что чаще всего в таких автоподставах используются не новые, либо бюджетные автомобили с механическим ручником. Эксперт рекомендовал по возможности поддерживать безопасную дистанцию. А если у водителя возникнет подозрение в неблагонадежности едущего впереди автомобиля, то нужно снизить скорость или перестроиться в другой ряд. Также можно включить аварийную сигнализацию или припарковаться на обочине.

Ранее сообщалось, что столичные полицейские задержали банду мошенников, которые вымогали деньги у водителей. Один из лжепострадавших якобы попадал под машину. Чтобы водитель поверил, в момент "аварии" в автомобиль кидали твердый предмет, имитирующий звук наезда на пешехода. В доказательство ДТП злоумышленники показывали разбитые наручные часы. А "потерпевший" разыгрывал сценку, изображая нестерпимую боль в руке.

