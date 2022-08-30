В Москве задержали водителя, протащившего по дороге полицейского

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Водитель автомобиля Lexus с фальшивыми номерами задержан в Москве после применения им насилия в отношении сотрудника ДПС, сообщается на сайте столичного СК.

Как отметили в ведомстве, вечером 29 августа сотрудники ДПС остановили владельца Lexus для проверки документов. Однако мужчина отказался выполнять требования полицейских, зажал руку сотрудника ДПС стеклом и начал движение на автомобиле.

"С целью пресечения его противоправных действий второй сотрудник ДПС произвел выстрел из табельного оружия по колесам, после чего подозреваемый был задержан и его действия пресечены", – говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан, с ним проводятся следственные действия. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти").

Следствие провело допрос очевидцев и свидетелей инцидента, а также изъяло видеоматериалы с противоправными действиями подозреваемого. В скором времени мужчине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

Ранее сообщалось, что водитель и трое пассажиров избили сотрудников ДПС, которые остановили их с целью проверки документов на северо-западе Москвы. Мужчин в возрасте 24, 25 и 29 лет задержали по подозрению в применении насилия в отношении полицейских.