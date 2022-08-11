Суд отправил в колонию мужчин, напавших на полицейских в московском метро

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Суд приговорил мужчин, напавших на полицейских на станции "Тульская" столичного метро, к отбыванию наказания в колонии. Об этом сообщает прокуратура Москвы в своем телеграм-канале.

Их признали виновными в совершении преступления по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмечается, что нападавшим определены разные сроки лишения свободы.

"Суд приговорил Расулжонзода к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, Хамроева – к 2 годам 6 месяцам лишения свободы, каждого с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в публикации.

Инцидент произошел вечером 17 февраля, когда полицейские попросили мужчин пройти в комнату правоохранителей для установления личности. В результате случилась драка. Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. Второй скрылся, однако его удалось найти на следующие сутки.