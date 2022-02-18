Напавшие на полицейских в столичном метро оперативно задержаны

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Правоохранители задержали второго подозреваемого в нападении на сотрудников полиции на станции место "Тульская". Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Москве.

Ему предъявлено обвинение в применении насилия по отношению к представителю власти.

"В ходе совместной работы следователей столичного СК и сотрудников уголовного розыска в короткие сроки установлено местонахождение второго подозреваемого 2003 года рождения, он задержан в соответствии со статьей 91 УПК РФ, с ним проводятся следственные действия", – рассказала Иванова.

Инцидент произошел вечером 17 февраля в столичном метро. На станции "Тульская" полицейские остановили двоих мужчин и попросили пройти в комнату правоохранителей для установления личности.

В ответ один из подозреваемых начал толкать полицейских и замахиваться руками. При этом второй мужчина пнул ногой в область туловища одного сотрудника, а другого несколько раз ударил рукой по голове, после чего скрылся.

Первого подозреваемого 2000 года рождения задержали на месте происшествия. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании задержанным меры пресечения. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

