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Москва 24

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происшествия

17 февраля, 23:33

Двое мужчин напали на полицейских в столичном метро

происшествиякриминал

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нападение на сотрудников полиции произошло на станции столичного метро "Тульская". Об этом сообщается на сайте главка Следственного комитета по Москве.

Инцидент произошел вечером в четверг, 17 февраля. Полицейские остановили двоих мужчин и попросили пройти в комнату правоохранителей для установления личности.

В ответ один из подозреваемых начал толкать полицейских и замахиваться руками. При этом второй мужчина пнул ногой одного сотрудника, а другого несколько раз ударил рукой по голове.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти. – Прим. ред.)", – отмечается в материале.

Один из подозреваемых в нападении был задержан. Поиск второго злоумышленника в данный момент продолжается.

Ранее четверо мужчин с бейсбольными битами напали на подмосковный магазин, где избили директора, ее мужа и продавца-кассира. От полученных травм сотрудница скончалась на месте, супругов госпитализировали.

Председатель Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов прокомментировал произошедшее. Он назвал граждан Таджикистана, обвиняемых в совершении преступления, позором нации.

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