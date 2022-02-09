Видео: СК РФ

Момент нападения грабителей на магазин в подмосковной Истре попал на видео. Его опубликовал Следственный комитет России.

По информации следователей, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, его супругу и кассира.

Злоумышленникам удалось похитить из кассы 96 тысяч рублей, после чего они скрылись. От полученных травм кассир скончалась на месте, другие пострадавшие были отправлены в медицинское учреждение.

Четверо подозреваемых были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Как отмечала старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, следователи также проверят легальность нахождения подозреваемых в РФ.