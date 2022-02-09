Задержаны подозреваемые в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре

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Правоохранители задержали четверых подозреваемых в разбойном нападении на магазин в подмосковной Истре, в результате которого погибла продавщица, сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК РФ Ольгу Врадий.

"Задержаны четверо граждан одного из соседних государств, подозреваемых в совершении разбоя и причинении тяжкого вреда здоровью женщины, повлекшего ее смерть (часть 4 статья 162 УК РФ и часть 4 статья 111 УК РФ). В ближайшее время мужчинам будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", – сообщила Врадий.

По ее словам, следователи также проверят легальность нахождения подозреваемых в РФ и дадут оценку контролю за их пребыванием на территории Подмосковья. Кроме того, в настоящее время следствие проверяет задержанных на совершение аналогичных преступлений. Ведомство взяло на контроль ход расследования уголовного дела.

По информации следователей, ночью 9 февраля четверо мужчин с бейсбольными битами напали на магазин в Истре, избили директора заведения, его супругу и продавца-кассира. Им удалось похитить из кассы 96 тысяч рублей, после чего они скрылись. От полученных травм кассир скончалась на месте, другие пострадавшие были отправлены в медицинское учреждение.

Ранее правоохранители задержали одного из предполагаемых участников разбойного нападения на юго-востоке столицы. Полицейские установили, что задержанный с подельником на Рязанском проспекте напали на мужчину, брызнули ему в лицо из газового баллончика, сорвали с шеи золотую цепочку с крестом и скрылись с места преступления. Сумма ущерба составила 50 тысяч рублей.

