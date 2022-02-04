В Петербурге задержали завотделом медцентра, где погибли 7 пациентов

12:56
Фото: spb.sledcom.ru
В Санкт-Петербурге задержали заведующую отделом лучевой диагностики Городского консультативно-диагностического центра № 1, где в конце января скончались несколько пациентов. Об этом сообщает пресс-служба местного главка СК РФ.
"Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109, частью 3 статьи 238 УК РФ", – говорится в сообщении.
В ближайшее время женщине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Ранее в рамках данного дела по аналогичным статьям был арестован главврач медучреждения.
23 и 25 января трех пациентов медцентра госпитализировали после после прохождения обследования желудка. Спасти их не удалось. Еще двух человек доставили в больницы города в тяжелом состоянии. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Следователям удалось установить, что с декабря прошлого года по январь нынешнего в клинике при схожих обстоятельствах суммарно скончались семь человек. У всех пациентов выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.
По версии следствия, в медцентре применяли промышленный химический препарат, не входящий в государственный реестр лекарственных средств и не отвечающий требованиям безопасности. К настоящему времени уже установлена организация, которая поставляла контрафактный препарат в медучреждение, изъяты необходимые для расследования документы, проводятся допросы.
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