В Петербурге возбудили дело после смерти ребенка в частной стоматологической клинике

00:13
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В частной стоматологической клинике в Приморском районе Санкт-Петербурга скончался ребенок. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба городского управления СК.
"Возбуждено уголовное дело <...> по факту наступления смерти 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник <...> малолетнего мальчика", – говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что в одной из клиник на юго-западе Москвы скончался 17-летний пациент. По данным следствия, подростку удалили зуб, а через несколько дней мальчика из-за осложнений после процедуры снова показали врачу в той же клинике.
Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, его доставили в больницу. Подростку оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, он умер.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: