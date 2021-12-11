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Москва 24

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Происшествия

00:13

В Петербурге возбудили дело после смерти ребенка в частной стоматологической клинике

происшествия регионы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В частной стоматологической клинике в Приморском районе Санкт-Петербурга скончался ребенок. Об этом в пятницу, 10 декабря, сообщает пресс-служба городского управления СК.

"Возбуждено уголовное дело <...> по факту наступления смерти 10 декабря в одной из частных стоматологических клиник <...> малолетнего мальчика", – говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее сообщалось, что в одной из клиник на юго-западе Москвы скончался 17-летний пациент. По данным следствия, подростку удалили зуб, а через несколько дней мальчика из-за осложнений после процедуры снова показали врачу в той же клинике.

Спустя месяц у него открылось сильное кровотечение, его доставили в больницу. Подростку оказали медицинскую помощь, но, несмотря на это, он умер.

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