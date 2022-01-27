Три пациента погибли в Петербурге после медицинского обследования

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Количество пациентов клиники в Санкт-Петербурге, скончавшихся после диагностического исследования, возросло до трех, сообщает РИА Новости. Еще три человека находятся в реанимации.

Речь идет о государственном бюджетном учреждении здравоохранения "Городской консультативно-диагностический центр № 1".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности двум и более лицам из-за гибели пациентов после медицинского исследования желудка в диагностическом центре в Петербурге.

По данным следствия, после прохождения процедуры 23 и 25 января их доставили в больницу, спасти их не удалось. Еще двух пациентов госпитализировали в тяжелом состоянии. У них выявили отравление барием – веществом, которое используют при рентгеновском исследовании глотки, пищевода и желудка.

Ранее сообщалось, что в подмосковном поселке нашли тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1993 года рождения, 9-летнего ребенка госпитализировали. По предварительным данным, причиной смерти стало пищевое отравление.

При осмотре квартиры следователи изъяли кастрюлю с супом для исследования. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, расследование контролирует прокуратура.