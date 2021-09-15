СК предъявил обвинение мужчине, проводившему дезинсекцию в "Магните" на Совхозной улице

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Фигуранту дела о смерти отравившихся бабушки и внучки в Москве Антону Котову предъявили обвинение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы. Об этом сообщает РИА Новости.

Подозреваемому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).

Подозреваемый – 39-летний сотрудник компании "Областной центр дезинфекции", которая обрабатывала помещение магазина от насекомых, где был куплен арбуз. Отмечается, что, по данным следователей, именно нарушения правил дезинсекции стали причиной случившегося.

8 августа вся семья, кроме отца, после ужина ела арбуз, купленный в магазине "Магнит". Через несколько часов у мамы, бабушки и 15-летней девочки появились признаки отравления. Позже их госпитализировали. Врачи не смогли спасти бабушку, а на следующий день умер ребенок. В реанимации остается мама, ее состояние удалось стабилизировать.

