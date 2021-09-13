Прокуратура МО проверит Областной центр дезинфекции после выявленных в "Магните" нарушений

19:36
Фото: Агентство "Москва"
Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции, который оказывал услуги магазину "Магнит" на Совхозной улице в столице, где отравившаяся семья купила арбуз. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции. В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям", – говорится в сообщении.
Ранее СК сообщал о задержании сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек.
Отмечается, что мужчина проводил дезинсекцию в магазине. Расследование дела продолжается, добавили в СК.
9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции.
Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.
В арбузе, которым отравилась семья в Москве, нашли вещества для дезинсекции
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: