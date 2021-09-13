Прокуратура МО проверит Областной центр дезинфекции после выявленных в "Магните" нарушений

Фото: Агентство "Москва"

Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции, который оказывал услуги магазину "Магнит" на Совхозной улице в столице, где отравившаяся семья купила арбуз. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Прокуратура Московской области организовала проверку Областного центра дезинфекции. В ходе проверки, проведение которой поручено Подольской городской прокуратуре, будет дана оценка соблюдению организацией требований безопасности жизни и здоровья при оказании услуг потребителям", – говорится в сообщении.

Ранее СК сообщал о задержании сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек.

Отмечается, что мужчина проводил дезинсекцию в магазине. Расследование дела продолжается, добавили в СК.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

