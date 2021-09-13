В Москве задержали подозреваемого в отравлении двух человек арбузом

Фото: СК РФ

В Москве задержали сотрудника частной компании по обеззараживанию помещений, он подозревается в отравлении арбузом двух человек. Об этом сообщила официальный представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"В настоящее время 39-летний сотрудник частной компании, осуществляющий один из видов обеззараживания помещения торговой площади, доставлен в подразделение ведомства, где с ним проводятся следственные действия", – сказала Иванова.

Отмечается, что мужчина проводил дезинсекцию в магазине "Магнит" на Совхозной улице в Москве, где семья купила арбуз. Расследование дела продолжается, добавили в СК.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позже Роспотребнадзор сообщил, что в арбузах обнаружили следы вещества для дезинсекции.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

