Омбудсмен Москвы взяла на контроль ситуацию с отравлением семьи арбузом

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Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева взяла под свой контроль ситуацию с отравлением людей на Совхозной улице. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если это арбузы, там же идет проверка не только арбузов, потому что там были люди, которые ели арбузы из этого магазина, но не отравились, поэтому мы держим на контроле этот вопрос, запросы соответствующие сделали", – сказала она.

Омбудсмен также отметила, что в Роспотребнадзор был направлен запрос по итогам проверки качества арбузов, которыми горожане предположительно могли отравиться.

9 сентября члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. За день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

Позже стало известно, что в крови погибших обнаружили следы этиленгликоля – ядовитого вещества, которое обычно содержится в составе тормозных жидкостей и антифризов, жидкостях для мытья стекол и кремах для обуви.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.

Между тем руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

