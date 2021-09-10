Для покупателей магазина "Магнит" на Совхозной улице открыли горячую линию

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Горячая линия для покупателей магазина "Магнит" на Совхозной улице заработала в Москве. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Известно, что мера была введена после инцидента с отравлением семьи арбузом, приобретенном в данном магазине.
"Управление Роспотребнадзора по Москве открывает электронную горячую линию для жителей, проживающих по адресу город Москва, улица Совхозная, дом 16, и покупателей магазина "Магнит", размещенного по указанному адресу", – утверждается в заявлении.
В Роспотребнадзоре добавили, что покупатели имеют возможность отправить свои запросы на электронную почту org@77.rospotrebnadzor.ru.
О гибели пенсионерки и ее 15-летней внучки стало известно 10 сентября. Согласно предварительным данным, накануне все члены семьи, за исключением отца, ели после ужина арбуз.
В Депздраве Москвы отмечали, что точную причину гибели москвичек установит судебно-медицинская экспертиза.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.
В свою очередь, руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.
В магазине "Магнит" в Москве сообщили итоги проверки арбузов после отравления семьи
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