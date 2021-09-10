В магазине "Магнит" в Москве идут следственные действия после отравления семьи

В магазине "Магнит" на Совхозной улице в Москве, после покупки еды в котором несколько человек отравились и погибли, проводят следственные действия сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

"На месте работают полицейские и следователи, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Также правоохранители работают в квартире, где живет семья. Предположительно, отравление могло быть не из-за арбуза", – говорится в сообщении.

Известно, что в холодильнике пострадавшей семьи найдено несколько разных видов продуктов, в том числе курица. Заведено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека".

Согласно предварительным данным, накануне члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. Как сообщили СМИ, за день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.