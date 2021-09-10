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Москва 24

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Происшествия

18:55

Партию арбузов из магазина на Совхозной проверяли на безопасность в начале сентября

происшествия

Фото: Москва 24

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице, одним из которых, по сообщениям СМИ, отравилась семья в Москве, прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Магнит" идентифицировал партию арбузов, которые были в продаже в магазине на улице Совхозной. В начале сентября эта партия арбузов прошла проверку в сертифицированной государственной лаборатории, которая не выявила отклонений в нормах пищевой безопасности", – сказал он.

По словам Карпова, для установления всех обстоятельств случившегося компания сотрудничает с Роспотребнадзором и органами правопорядка.

До этого сообщалось, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего.

Согласно предварительным данным, накануне члены одной из столичных семей – мать, бабушка и 15-летняя девочка – были госпитализированы с отравлением. Как сообщили СМИ, за день до этого все они, за исключением отца семейства, ели после ужина арбуз. Пожилая женщина и ребенок в итоге скончались, состояние матери удалось стабилизировать.

"Доктор 24": арбуз

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