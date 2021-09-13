В крови отравившихся арбузом бабушки и девочки обнаружили следы яда – СМИ

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Следы этиленгликоля обнаружили в крови бабушки и девочки после смерти от отравления арбузом, сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что попадание этого яда приводит к смерти. Этиленгликоль содержится также в составе тормозных жидкостей и антифризов, жидкостях для мытья стекол и крема для обуви.

О гибели пенсионерки и ее 15-летней внучки стало известно 10 сентября. Согласно предварительным данным, накануне все члены семьи, за исключением отца, ели после ужина арбуз.

В Депздраве Москвы отмечали, что точную причину гибели москвичек установит судебно-медицинская экспертиза.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.

В свою очередь, руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.

