"Магнит" проверит своих подрядчиков по оказанию услуг дезинсекции после отравления арбузом

19:10
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
"Магнит" проведет внеплановую проверку всех своих подрядчиков, которые оказывали услуги дезинсекции. Компания также пообещала усилить меры санитарного контроля в магазинах.
9 сентября членов одной столичной семьи госпитализировали с отравлением, позднее 15-летняя девочка и ее бабушка скончались в медучреждении. Состояние матери удалось стабилизировать. Семья, за исключением отца, ела на ужин арбуз, который они купили в супермаркете.
В "Магните" отметили, что продолжат оказывать содействие компетентным органам в расследовании причин произошедшего. Кроме того, в компании заверили, что они не получали официального заключения от управления Роспотребнадзора. Ранее ведомство сообщило об обнаружении в арбузе из квартиры на улице Совхозной следов вещества для дезинсекции.
"Магнит" также напомнил, что данные исследования не подтверждают случаи госпитализации других жителей.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. В качестве подозреваемого уже задержали 39-летнего сотрудника частной компании, которая обеззараживала помещения магазина.
На Совхозной улице ограничили вход в подъезд дома, где отравились более 10 человек
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