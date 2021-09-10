В Депздраве столицы рассказали о госпитализации семьи, отравившейся арбузом

Пенсионерке и подростку в Москве, которых госпитализировали из-за возможного отравления арбузом, в больнице оказали полный комплекс медпомощи, однако спасти их не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

В Депздраве рассказали, что 9 сентября на станцию скорой помощи имени А. С. Пучкова поступило сразу несколько вызовов по поводу проявлений острой кишечной инфекции у семьи. Первая бригада скорой ранним утром прибыла по вызову к пенсионерке. Врачи осмотрели пациентку и рекомендовали ей госпитализацию, однако женщина ехать в больницу отказалась.

Через несколько часов врача вызвали к девочке-подростку. Одновременно с ней медики осмотрели и ее маму. В департаменте уточнили, что на момент вызова состояние пациентов не требовало госпитализации. Медики дали рекомендации и уехали.

Однако через несколько часов по тому же адресу вновь поступил вызов скорой помощи. На этот раз к матери девочки. Состояние пациентки ухудшилось, и ее госпитализировали в профильный стационар. Вечером того же дня две бригады скорой помощи совершили вызов в связи с ухудшением самочувствия к бабушке и подростку.

"Они незамедлительно были доставлены в профильные стационары. Несмотря на полный комплекс необходимой медицинской помощи и реанимационные действия, спасти бабушку и подростка не удалось", – отметили в Депздраве.

В ведомстве добавили, что точную причину гибели москвичек установит судебно-медицинская экспертиза.

О гибели пенсионерки и ее 15-летней внучки стало известно 10 сентября. Согласно предварительным данным, накануне все члены семьи, за исключением отца, ели после ужина арбуз.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Эпидемиологическое расследование также проводит Роспотребнадзор.

Руководитель управления по внешним коммуникациям сети "Магнит" Антон Карпов сообщил, что партия арбузов из магазина на Совхозной улице прошла проверку в государственной лаборатории и отклонений выявлено не было.