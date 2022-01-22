СК возбудил уголовное дело после смертельного отравления супружеской пары в Подмосковье

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели от травления двоих человек, сообщает Агентство "Москва".

От отравления погибли мужчина 1986 года рождения и его супруга 1993 года рождения. Их девятилетнего сына госпитализировали.

22 января семью с признаками отравления обнаружил родственник в квартире на улице Ленина в поселке Обухово. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления, допросили родственника, обнаружившего пострадавших, а также соседей.

Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования этого уголовного дела.

Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.