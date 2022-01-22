СК возбудил уголовное дело после смертельного отравления супружеской пары в Подмосковье

22 января, 22:30
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту гибели от травления двоих человек, сообщает Агентство "Москва".
От отравления погибли мужчина 1986 года рождения и его супруга 1993 года рождения. Их девятилетнего сына госпитализировали.
22 января семью с признаками отравления обнаружил родственник в квартире на улице Ленина в поселке Обухово. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин отравления, допросили родственника, обнаружившего пострадавших, а также соседей.
Прокуратура Московской области поставила на контроль ход расследования этого уголовного дела.
Ранее массовое отравление произошло в школе-интернате "Тувинский кадетский корпус". В результате были госпитализированы 103 воспитанника. После инцидента на территории интерната был введен карантин.
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