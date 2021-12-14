Свыше 70 воспитанников интерната госпитализировали с признаками отравления в Туве

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74 воспитанника интерната оказались госпитализированы с признаками отравления в Туве. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

Несовершеннолетние были доставлены в больницу города Кызыл. Уточняется, что их состояние в данный момент оценивается как удовлетворительное.

"На территории школы – интернат вводятся ограничительные мероприятия (карантин)", – добавляется в материале.

Ранее СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ после отравления школьников в Брянской области.

По информации регионального управления Роспотребнадзора, 27 учеников Климовской школы № 1 обращались за медицинской помощью с признаками пищевого отравления.