Министр туризма Ставрополья задержан по подозрению в превышении полномочий

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Глава министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края задержан по подозрению в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Надзорное ведомство установило, что в прошлом году министерство заключило госконтракт по организации и проведению фестиваля фейерверков, однако при проверке выяснилось, что услуги были оказаны по контракту, заключенному годом ранее. Таким образом, общая стоимость была завышена в 10 раз.

"<...> по указанию министра туризма коммерческие предложения были сфальсифицированы. <...> В результате указанных действий бюджету Ставропольского края был причинен ущерб в размере более 25,1 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Расследование дела продолжается. Уточняется, что сейчас прокуратура и УФСБ по Ставрополью проверяют исполнение других многомиллионных контрактов, заключенных министерством с 2019 по 2021 годы.

Ранее сообщалось, что суд в Томске установил вину мэра города Ивана Кляйна в превышении должностных полномочий и незаконном предпринимательстве. Чиновника задержали в ноябре 2020 года. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является. Вину Кляйн не признал.