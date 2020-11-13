В отношении мэра Томска возбуждено уголовное дело

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Мэра Томска Ивана Кляйна задержали за превышение полномочий, сообщает пресс-служба СК.

В отношении него завели уголовное дело. По версии следствия, он давал незаконные указания в интересах "Томского пива", основным акционером которого является.

Кляйн был избран мэром города Томска в 2013 году. Он сменил на данном посту ушедшего в отставку Николая Николайчука.

Ранее ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов. Его подозревают в проведении аферы на 5 миллионов рублей.

Сообщалось, что спецслужбы задержали двоих подозреваемых с поличным, когда им передавали денежные средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.