Мэр Томска задержан сотрудниками правоохранительных органов – СМИ

Фото: ТАСС/Данила Шостак

Сотрудники правоохранительных органов провели задержание мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информированный источник.

"Кляйн задержан утром сегодня", – подтвердил источник. Причина задержания Кляйна не уточняется.

Кляйн был избран мэром города Томск в 2013 году. Он сменил на данном посту ушедшего в отставку Николая Николайчука.

Ранее ФСБ задержала председателя коллегии адвокатов. Его подозревают в проведении аферы на 5 миллионов рублей.

Сообщалось, что спецслужбы задержали двоих подозреваемых с поличным, когда им передавали денежные средства. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.