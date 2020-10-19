Начальника следственного отдела ОМВД России по Клину подозревают в мошенничестве

18:31
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Начальника следственного отдела ОМВД России по городскому округу Клин подозревают в незаконном присвоении права собственности на земельный участок в Давыдкове. Об этом говорится на сайте Следственного комитета по Московской области.
По данным следствия, подозреваемый приобрел право собственности в 2017 году, используя свое служебное должностное положение. Общая площадь изъятого участка составила 699 квадратных метров. Причиненный администрации материальный ущерб составил 421 тысячу рублей.
Следователи в отношении подозреваемого собрали доказательства, указывающие на его причастность к мошенничеству с землей. Соответствующие документы были переданы в суд для рассмотрения по существу.
Ранее сообщалось, что директора банка "Траста" Михаила Хабарова подозревают по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Его адвокат Владимир Слащев сообщил, что гражданско-правовой спор был переведен в уголовно-правовое русло. Он подчеркнул, что Хабаров не признал вину и "дает аргументированные показания".
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