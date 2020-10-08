Директор банка "Траста" подозревают по делу о мошенничестве

08 октября, 22:27
Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Исполнительный директор банка "Траст" Михаил Хабаров стал подозреваемым по делу о мошенничестве в особо крупном размере, передает ТАСС со ссылкой на его адвоката Владимира Слащева.
"Хабаров подозревается в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", – рассказал адвокат.
Слащев отметил, что гражданско-правовой спор был переведен в уголовно-правовое русло. Адвокат подчеркнул, что Хабаров не признал вину и "дает аргументированные показания".
Ранее обвинение в мошенничестве предъявили сыну экс-губернатора Иркутской области и депутату местного заксобрания Андрею Левченко. По данным следствия, хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
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