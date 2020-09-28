Депутату Заксобрания Иркутской области Левченко предъявлено обвинение в мошенничестве

19:26
Фото: СК РФ
Депутата заксобрания Иркутской области Андрея Левченко подозревают в хищении. Чиновнику предъявлено обвинение, рассказала официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
"Ему [Левченко] инкриминируется совершение преступления, предусмотренного частью 4 статьей 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В ближайшее время следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу", – приводит РИА Новости слова Петренко.
Ранее сообщалось о задержании Андрея Левченко. В ходе следственных мероприятий также были проведены обыски в местах проживания и работы Левченко и его отца.
Уголовное дело было возбуждено в феврале 2019 года. Хищение средств производилось из Фонда капитального ремонта многоквартирных домов региона. Обвинение также предъявили директору ООО "Звезда" Олегу Хамуляку.
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