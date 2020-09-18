Бывшего главу Союза биатлонистов России Кравцова арестовали

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Начальник Центра спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), бывший глава Союза биатлонистов РФ Александр Кравцов арестован до 15 ноября. Постановление вынес Басманный суд Москвы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Кравцова подозревают в хищении в особо крупном размере. По версии следствия, с мая 2014 года по июль 2017 года семь человек, устроенные в ЦСП, получали зарплату, хотя фактически не работали. Таким образом, сумма ущерба составила 14,45 миллиона рублей. При этом также отмечается, что сотрудники могли выполнять свои обязанности, а уголовное дело – это последствия рабочего конфликта Кравцова с другим сотрудником. Об этом ранее писали в СМИ.

По словам судьи Евгении Николаевой, решение о заключении под стражу является обоснованным.

Ходатайство об аресте Кравцова выдвигали следователь и прокурор, поскольку, по их мнению, вина начальника ЦСП подтверждается показаниями свидетелей. Однако адвокат подозреваемого Антонина Горечева уверена в обратном. По ее словам, допросы свидетелей говорят о невиновности ее подзащитного. Она также приобщила к делу положительные характеристики, в том числе от первого замдиректора Центра подготовки сборных команд России Дмитрия Столярова.

"Я 40 лет проработал в советском и российском спорте и никогда бы не подумал, чтобы специалисты из материалов следствия якобы были приняты на работу и не выполняли своих обязанностей. Все специалисты, которые были приняты на работу и были помечены как "мертвые души", <…> являются членами экспертного совета, принятыми на работу министром спорта с соответствующими полномочиями и регалиями", – рассказал в суде сам Кравцов, добавив, что не заслуживает находиться под стражей.

Он также подчеркнул, что в ЦСП принимаются только те, кого предлагают общественные организации и утверждает Минспорта. При этом конфликт интересов отсутствует, если родственники сотрудников не являются подчиненными.

Кроме этого, Кравцов заявил, что бывший сотрудник ЦСП Александр Афанасьев, которого уволил министр спорта за утрату доверия, намеренно пытается свести с ним счеты. Якобы Афанасьев даже писал письма в ведомства от имени Кравцова, заявил последний.

Ранее стало известно, что суд в Москве арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Дениса Исаева. Чиновника подозревают в причастности к мошенничеству. Ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").