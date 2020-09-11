Суд арестовал замглавы департамента Минпромторга

11 сентября, 19:01
Фото: телеграм-канал LIFE SHOT
Суд в Москве арестовал замглавы департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга Дениса Исаева. Об этом сообщает РИА Новости.
"Постановлением Замоскворецкого суда от 11 сентября Исаеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 3 суток", – заявила пресс-секретарь суда Валентина Норбах.
Исаева задержали в пятницу, 11 сентября. Чиновника подозревают в причастности к мошенничеству. Ему вменяется часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").
Во вторник, 8 сентября, сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Специалиста подозревают в мошеннических хищениях. Сам он вину не признал.
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