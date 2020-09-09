Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова по делу о хищении более 600 млн рублей

21:30
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает ТАСС.
"Ходатайство следствия законно, обоснованно, мотивированно и подлежит удовлетворению", – говорится в постановлении судьи Валентины Левашовой.
8 сентября стало известно о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Ему предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета.
По данным СК, к преступлению в том числе причастны его советник Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.
Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович ранее сообщала, что Тихонов вину не признает. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество".
Тихонов был назначен на должность заместителя министра энергетики 25 июля 2019 года.
Замминистра энергетики Тихонов задержан по подозрению в мошенничестве
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