Суд арестовал замглавы Минэнерго Тихонова по делу о хищении более 600 млн рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова, обвиняемого в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщает ТАСС.

"Ходатайство следствия законно, обоснованно, мотивированно и подлежит удовлетворению", – говорится в постановлении судьи Валентины Левашовой.

8 сентября стало известно о задержании заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова. Ему предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета.

По данным СК, к преступлению в том числе причастны его советник Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович ранее сообщала, что Тихонов вину не признает. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество".

Тихонов был назначен на должность заместителя министра энергетики 25 июля 2019 года.

