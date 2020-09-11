Замглаве департамента Минпромторга предъявлено обвинение в мошенничестве

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Замдиректору департамента радиоэлектронной промышленности Денису Исаеву предъявили обвинение в мошенничестве, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Замоскворецкого районного суда Валентину Норбах.

"Исаев находится в статусе обвиняемого", – отметила пресс-секретарь.

В суде также рассказали, что следствие запросило арест в отношении Исаева.

"В Замоскворецкий суд поступило ходатайство следственных органов о заключении Исаева под стражу", – сообщили в инстанции.

Ранее в Минпромторге РФ подтвердили задержание Исаева. В ходе доследственной проверки выяснилось, что ООО "Аквасервис" нанесло ущерб государству. Ведомство оказывает необходимое содействие следствию.

Исаеву инкриминируются действия, попадающие под часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").