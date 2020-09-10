СК устанавливает других причастных по делу замминистра энергетики Тихонова

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Следственный комитет в рамках уголовного дела, по которому проходит замминистра энергетики Анатолий Тихонов, устанавливает других лиц, причастных к мошенничеству, сообщает РИА Новости.

Следствие считает, что махинацию Тихонов провел, находясь на должности директора госпредприятия "Российское энергетическое агентство".

Накануне Басманный суд Москвы арестовал Тихонова на два месяца. 8 сентября стало известно о его задержании. Ему предъявили обвинение в хищении более 600 миллионов рублей из бюджета, выделенных Минэнерго для создания информационной системы.

По данным СК, к преступлению в том числе причастны его советник Роман Рыжков, вице-президенты АО "Ланит" Владимир Макаров и Виктор Серебряков.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович сообщала, что Тихонов вину не признает. Он обвиняется в совершении преступления по статье "Мошенничество".

Тихонов был назначен на должность заместителя министра энергетики 25 июля 2019 года.

