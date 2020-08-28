Экс-главу РКК "Энергия" арестовали по делу о хищении более 1 млрд рублей

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Экс-гендиректор ракетно-космической корпорации "Энергия" Владимир Солнцев арестован по делу о хищении более 1 миллиарда рублей, сообщает Агентство "Москва".

Помимо этого, в Бабушкинский суд столицы запросил арест гендиректора НПП "Исток" Александра Борисова. Он и Солнцев являются фигурантами уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").

По версии следствия, хищение было организовано при поставках электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля Международной космической станции. Электронные компоненты приобретались по завышенной стоимости.

Помимо этого, в ходе расследования стало известно, что Солнцев обладает обширными связями. Поэтому есть основания считать, что он мог скрываться от суд, воспрепятствовать ходу уголовного дела и иметь нажитое преступным путем имущество.

Солнцев же отрицает вину, заявляя, что действовал на основании действовавших на тот момент нормативно-правовых актов. Его адвокат сообщил, что обвиняемый не был подписантом договоров о поставке. Он отметил, что Солнцев давал лишь устное согласие на выполнение закупок с условием, что они будут сделаны в соответствии с законом и действующими нормами.

Ранее суд арестовал бывшего замминистра науки и высшего образования РФ Марину Лукашевич и бывшего начальника управления реализации проектов в сфере образования и науки Михаила Попова. Они обвиняются в мошенничестве на 50 миллионов рублей, которое осуществили путем хищения средств из бюджета.