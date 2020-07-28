ГП потребовала изъять у Арашукова имущество почти на 1,5 млрд рублей

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Генеральная прокуратура России потребовала обратить в доход государства имущество почти на 1,5 миллиарда рублей бывшего члена Совета Федерации Рауфа Арашукова и его семьи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"С учетом установленных обстоятельств Генеральная прокуратура предъявила к Арашуковым гражданский иск об обращении выявленного имущества в доход государства. Иск направлен в Верховный суд РФ с ходатайством об изменении подсудности, поскольку его объективное рассмотрение по месту регистрации ответчиков невозможно", – сообщили в ведомстве.

17 июля Мосгорсуд продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе. Обвиняемые останутся под стражей как минимум до 24 октября.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Он проходит подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.

Тогда же задержали его отца Рауля. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 761,2 миллиона рублей на счета подконтрольных ему организаций. В рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери ему вменяется хищение почти 16 миллионов рублей.

Рауф Арашуков считает, что преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. С 2013 по 2017 год Боташев возглавлял полицию по Карачаево-Черкесии.

По мнению Арашукова, тот был возмущен проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год. Боташев якобы полагал, что за этим стоит Арашуков.

