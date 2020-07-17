Мосгорсуд продлил арест экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Мосгорсуд продлил арест бывшему сенатору Рауфу Арашукову, его отцу Раулю и трем другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе, передает РИА Новости.

Таким образом, ходатайство следствия было удовлетворено. Обвиняемые останутся под стражей как минимум до 24 октября.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайства следствия в отношении бывшего замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Николая Романова, метролога филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь в Ессентуках" Игоря Кайшева и замгендиректора АО "Газпром газораспределение Ставрополь" Замира Борсова.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации в январе 2019 года. Тогда же задержали его отца Рауля.

По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 761,2 миллиона рублей на счета подконтрольных ему организаций. В рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери ему вменяется хищение почти 16 миллионов рублей.

Рауф Арашуков считает, что преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева. С 2013 по 2017 год Боташев возглавлял полицию по Карачаево-Черкесии.

По мнению Арашукова, тот был возмущен проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год. Боташев якобы полагал, что за этим стоит Арашуков.

Обвиняемый добавил, что в деле замешан Александр Матовников – полпред президента в СКФО. Он якобы получил пять миллионов долларов от Боташева в обмен на то, что пожалуется на Арашукова главе государства. По его словам, эти деньги были получены от семьи Эдуарда Дерева – сына экс-сенатора от Карачаево-Черкесии.