Рауля Арашукова подозревают в хищении еще 775 млн рублей

14:02
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Следствие подозревает Рауля Арашукова в хищении около 775 миллионов рублей по эпизодам четырех уголовных дел, которые были недавно возбуждены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ходатайство следствия о продлении Арашукову меры пресечения.
По данным следствия, Арашуков, будучи советником главы "Газпром межрегионгаза", вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 год) на счета подконтрольных ему организаций.
А в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери в "Газпром Газораспределение Ставрополь" ему вменяется хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.
Рауль Арашуков был задержан по подозрению в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159). Следствие считает, что он причастен к хищениям природного газа на сумму более 30 миллиардов рублей.
Арашуков работал в структурах "Газпром межрегионгаза" с середины 1990-х, а советником гендиректора компании был назначен в декабре 2011 года. В конце мая прошлого года его сняли с должности.
Генеральный директор компании Сергей Густов сообщил журналистам, что "Газпром" сотрудничает с правоохранительными органами и "технически консультирует" их в рамках уголовного дела.
Под следствием также находится сын Рауля Арашукова – бывший член Совета Федерации Рауф Арашуков. Его задержали в зале заседаний. Ему вменяют участие в преступной группировке, убийство двух человек и давление на свидетеля.
Ранее Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.
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