Суд арестовал имущество Арашукова и его отца

Суд арестовал все имущество и денежные средства, принадлежащие временно отстраненному сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову и его отцу Раулю Арашукову, сообщает ТАСС.
Обеспечительный арест наложен в рамках уголовного дела о создании организованного преступного сообщества и хищении газа. Арестованы деньги, находящиеся на счетах, земельный участок и три здания в Карачаево-Черкесии, принадлежащие отцу сенатора.
Ранее Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня. Следователь мотивировал продление ареста тем, что, находясь на свободе, сенатор может скрыться от правосудия и оказать давление на свидетелей.
В суде Арашуков заявил, что свидетелям, давшим показания против него, заплатили более 65 миллионов рублей. "Я знаю тех людей, кто дал им деньги. Одному дали 30 миллионов рублей, а второму – 35 миллионов рублей", – заявил подсудимый.
Арашукова задержали в конце января во время заседания верхней палаты парламента. В тот же день был задержан его отец Рауль Арашуков.
Сенатору вменяют организацию преступной группировки в Карачаево-Черкесии, убийство двух человек и нанесение тяжкого ущерба здоровью еще одному. Следствие также полагает, что он подделал документы, что позволило ему стать сенатором.
12 марта Басманный суд временно отстранил 32-летнего Рауфа Арашукова от должности члена Совфеда. Постановление будет действовать до приговора суда или прекращения уголовного преследования.
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