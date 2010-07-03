Еще одного фигуранта дела Арашуковых отправили в СИЗО

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Басманный суд столицы арестовал до 23 июня бывшего первого замглавы Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова. Его задержали в рамках дела Арашуковых по обвинению в превышении должностных полномочий.

"Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Булатова до 23 июня", – цитирует ТАСС судью Наталью Дударь.

Следствие также настаивает на аресте старшего следователя Андрея Филиппова и сотрудника МВД КЧР Тимура Бетуганова. Это ходатайство суд рассмотрит в рамках отдельных процессов, передает РИА Новости.

Как утверждают в СК, эти офицеры, будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", превышали свои должностные полномочия "с целью непривлечения их к уголовной ответственности".

30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Арашукову предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В Санкт-Петербурге в этот же день задержали отца сенатора – советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Он обвиняется в причастности к хищению газа на 30 миллиардов рублей.

В числе подозреваемых по делу Арашуковых проходят руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Их подозревают в мошенничестве, а также в создании и участии в преступном сообществе. Сотрудники ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 20 городах России. У родственников Арашуковых изъяли наличные, сабли, кинжалы и золотые слитки.