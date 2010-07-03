Еще одного фигуранта дела Арашуковых отправили в СИЗО

Басманный суд столицы арестовал до 23 июня бывшего первого замглавы Следственного управления СК РФ по Карачаево-Черкесии Казбека Булатова. Его задержали в рамках дела Арашуковых по обвинению в превышении должностных полномочий.
"Ходатайство следственных органов подлежит удовлетворению, избрать меру пресечения в виде ареста в отношении Булатова до 23 июня", – цитирует ТАСС судью Наталью Дударь.
Следствие также настаивает на аресте старшего следователя Андрея Филиппова и сотрудника МВД КЧР Тимура Бетуганова. Это ходатайство суд рассмотрит в рамках отдельных процессов, передает РИА Новости.
Как утверждают в СК, эти офицеры, будучи в "дружеских отношениях с Арашуковыми", превышали свои должностные полномочия "с целью непривлечения их к уголовной ответственности".
30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Арашукову предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".
В Санкт-Петербурге в этот же день задержали отца сенатора – советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Он обвиняется в причастности к хищению газа на 30 миллиардов рублей.
В числе подозреваемых по делу Арашуковых проходят руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Их подозревают в мошенничестве, а также в создании и участии в преступном сообществе. Сотрудники ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 20 городах России. У родственников Арашуковых изъяли наличные, сабли, кинжалы и золотые слитки.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.