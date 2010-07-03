Трое силовиков из КЧР задержаны по делу Арашуковых

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В Москве, в Ставропольском крае, Дагестане и Карачаево-Черкесской Республике ведутся обыски в рамках расследования уголовного дела против отца и сына Арашуковых.

"Проводится третья волна масштабных мероприятий, направленных на декриминализацию указанных регионов. В их числе свыше 30 обысков по местам жительства подозреваемых и на предприятиях – потребителях природного газа", – рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Задержаны бывший замруководителя СУ СК России по КЧР Казбек Булатов, старший следователь Андрей Филиппов, начальник центра противодействия экстремизму МВД по КЧР Тимур Бетуганов. Следователи подозревают их в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело.

"Их преступные действия повлекли подрыв авторитета органов государственной власти, а деятельность преступного сообщества не пресекалась", – указывается на сайте СК РФ.

Утром 30 января 32-летнего Арашукова, одного из самых молодых сенаторов, задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит подозреваемым по делу об убийстве в Черкесске в 2010 году заместителя председателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Политику предъявлено обвинение по части 3 статьи 210 ("Участие в преступном сообществе"), части 4 статьи 309 ("Давление на свидетеля), части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство").

В этот же день в Санкт-Петербурге был задержан советник гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков. Его обвинили в причастности к хищению газа на 30 миллиардов рублей.

Также в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе"). В ходе следственных действий ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 20 российских городах. При обысках у родственников Арашуковых были изъяты наличные, а также сабли, кинжалы и золотые слитки.