Суд отменил продление ареста экс-сенатору Арашукову

12:18
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Постановление о продлении ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю отменено, передает РИА Новости. Решение принял первый апелляционный суд общей юрисдикции, заявил адвокат Владимир Постанюк.
По его словам, постановление отправили в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Ранее фигурантам продлевали пребывание в СИЗО до 24 июля. До нового рассмотрения они продолжат находиться под стражей.
В январе 2019 года Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит подозреваемым по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова.
Тогда же задержали его отца Рауля Арашукова. По данным следствия, он причастен к хищению природного газа "Газпрома" на 30 миллиардов рублей. Помимо этого, согласно сведениям следствия, Арашуков вместе с соучастниками перевел со счетов компании "Газпром Газораспределение Ставрополь" 494,5 миллиона (в период с 17 декабря 2009 года по февраль 2017 года) и 266,7 миллиона рублей (в период с 2012 по 2014 год) на счета подконтрольных ему организаций.
А в рамках дел о фиктивном трудоустройстве его супруги и дочери в "Газпром Газораспределение Ставрополь" ему вменяется хищение почти 13 миллионов и около 3 миллионов рублей соответственно.
Кроме того, в числе подозреваемых – руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК России, статьи 210 УК России ("Мошенничество"; "Создание и участие в преступном сообществе").
В конце 2019-го были задержаны инженер-метролог филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин. По версии следствия, все четверо вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные деньги за похищенный преступным сообществом природный газ.
Рауля Арашукова подозревают в хищении более 700 млн рублей
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