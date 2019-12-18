По делу Арашуковых задержаны еще четыре фигуранта

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В рамках уголовного дела о хищении природного газа, поставляемого в Северо-Кавказский федеральный округ, задержано еще четверо подозреваемых, сообщает пресс-служба СК.

Задержаны инженер-метролог филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Юрий Акулич, инженер-метролог того же филиала Игорь Дубинин, Ренат Загиров и Сергей Шосткин, работавшие в филиале "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ставрополе.

По версии следствия, все четверо вносили изменения в узлы учета приборов промышленных предприятий, представители которых передавали им наличные деньги за безучетно поставленный, похищенный преступным сообществом природный газ.

Подозреваемых доставили в Москву. Суд избрал Акуличу меру пресечения в виде заключения под стражу. Следователи также просят об аресте Дубинина, Загирова и Шосткина.

Продолжаются следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к хищениям природного газа на территории Северо-Кавказского федерального округа.

33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийствах зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.

22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.

