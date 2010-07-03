Арашуков назвал заказчиков своего уголовного дела

12:07
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Обвиняемый в заказных убийствах экс-сенатор Рауф Арашуков назвал инициаторов своего уголовного преследования. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы Басманного суда столицы.
Подсудимый считает, что преследование его семьи началось по инициативе главы управления разведки Росгвардии Казимира Боташева.
С 2013 по 2017 год Боташев возглавлял полицию по Карачаево-Черкесии. По словам Арашукова, Боташев был возмущен проверкой законности закупок регионального управления Федеральной миграционной службы за 2016 год. Боташев якобы считал, что за этим стоит Арашуков.
"Боташев сказал, что сделает все, чтобы меня уничтожить", – утверждает бывший сенатор.
Обвиняемый также заявил, что в деле замешан Александр Матовников – полпред президента в СКФО. Он якобы получил пять миллионов долларов от Боташева в обмен на то, что пожалуется на Арашукова главе государства. Эти деньги якобы были получены от семьи Эдуарда Дерева – сына экс-сенатора от Карачаево-Черкесии.
Официальных комментариев со стороны полномочного представительства президента РФ в СКФО, СКР и Росгвардии пока нет.
33-летнего Рауфа Арашукова задержали в конце января в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Ему предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".
В тот же день в Санкт-Петербурге был задержан и отец экс-сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 миллиардов рублей у "Газпрома". Оба подозреваемых сейчас под стражей. Также арестованы их родственники и друзья, занимающие высокие посты в газовых предприятиях Северного Кавказа.
22 мая Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора Рауфа Арашукова. Решение приняли единогласно 153 сенатора. Основанием для принятия такого решения стало непредставление в срок декларации за 2018 год.
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